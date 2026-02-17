ЄС радять готуватися до ризиків через потепління на приблизно 3 градуси до кінця століття

Європейський Союз не готовий до подальшого погіршення кліматичних змін і має терміново наростити інвестиції для захисту людей та інфраструктури від повеней, лісових пожеж і сильних хвиль спеки.

Як пише "Європейська правда", про це заявила Європейська наукова консультативна рада з питань зміни клімату, інформує агентство Reuters.

Економічні збитки для європейської інфраструктури та будівель від погодних і кліматичних екстремумів нині становлять 45 млрд євро на рік, що у п’ять разів більше, ніж у 1980-х роках, свідчать дані ЄС.

Хоча ЄС має амбітні цілі зі скорочення викидів парникових газів? головної причини зміни клімату, його зусилля щодо адаптації до екстремальних погодних явищ є недостатніми, зазначила Європейська наукова консультативна рада з питань зміни клімату, дорадчий орган ЄС.

"Це брак узгодженості, брак координації, а також брак бюджету", – сказав голова дорадчого органу Отмар Еденгофер.

Без кращої підготовки екстремальні погодні явища й надалі шкодитимуть конкурентоспроможності ЄС, тиснутимуть на державні бюджети та підвищуватимуть ризики для безпеки, попередили у консультативній раді.

Рада рекомендувала ЄС погодитися на підготовку в усіх державах-членах до ризиків, пов’язаних із потеплінням на 2,8–3,3 градуса за Цельсієм до 2100 року. Це має лягти в основу політик, які допоможуть людям і бізнесу адаптуватися.

Зокрема, йдеться про недопущення будівництва житла в зонах ризику повеней, планування підтримки для фермерів, що потерпають від посух, або про проєктування міст так, щоб люди могли легше переносити різкі підвищення температур.

Радники ЄС також наголосили на необхідності інвестувати в державні системи раннього попередження та розширювати страхове покриття. Наразі лише чверть економічних збитків від кліматичних ризиків у ЄС застраховані.

За даними World Meteorological Organization, зміна клімату зробила Європу континентом, що нагрівається найшвидше у світі, спричиняючи частіші та інтенсивніші хвилі спеки, повені, руйнування узбережжя та шторми.

Європейська комісія цього року запропонує нову стратегію "кліматичної стійкості" після низки погодних катастроф, зокрема, після повеней 2023 року в Словенії та найгіршого в історії Європи сезону лісових пожеж торік.