Як ЄС змінить правила для біженців з України і чого очікувати чоловікам призовного віку
Новини — Четвер, 4 червня 2026, 15:30 —
Держави-члени ЄС одностайні: захист для українців буде продовжений.
Але його правила можуть змінити. І це, швидше за все, станеться.
Перед державами членами є два варіанти дій.
Перша опція – продовжити тимчасовий захист без змін умов.
Друга – заборонити отримувати тимчасовий захист тим, хто втікає не від війни, а від служби в українському війську. Цю зміну пропонують держави-члени, але так само вона нібито лунала у неофіційних запитах від України.
4 червня Рада ЄС з внутрішніх справ під час робочого ланчу розгляне аналітичний документ "Майбутній правовий статус переміщених осіб з України", в якому описало наявну проблему, ризики та можливі рішення.
Про аргументи держав ЄС та варіанти розвитку подій читайте в статті кореспондентки "Європейської правди" в Брюсселі Тетяни Висоцької Захист не для всіх. Як ЄС хоче змінити правила прихистку українців та що чекає на чоловіків. Далі – стислий її виклад.
Євросоюзу довелося терміново відмовлятися від планів скасувати з березня 2027 року статус тимчасового захисту українців.
Одна з причин – те, що війна триває, а українські біженці не поспішають повертатися додому. Але є й інша причина. У столицях з’явилося розуміння, що у разі завершення дії тимчасового захисту багато українців просто подадуть заяви на отримання притулку – це буде колосальним навантаженням на систему надання притулку, до чого вони, звісно, не готові.
На засіданні Ради ЄС з питань внутрішніх справ 6 березня 2026 року відбулося фактично перше обговорення можливості того, щоби всупереч попереднім домовленостям продовжити дію тимчасового захисту для українців, як було з 2022 року. За результатами того обговорення кіпрське головування підготувало аналітичну записку за назвою "Тимчасовий захист – наступні кроки" (також є у розпорядженні "Європейської правди").
"Якщо термін тимчасового захисту закінчиться у березні 2027 року, вразливі групи можуть не встигнути перейти до інших доступних правових статусів у належний час", – ось основне, на чому акцентувалася увага в документі.
Також не були розроблені зрозумілі механізми повернення в Україну та єдине рішення для осіб з особливими потребами.
Ще у березні більшість держав ЄС в цілому підтримала продовження тимчасового захисту для українців ще на рік. Але щодо деталей почалися дискусії.
Наприклад – щодо відмови в наданні тимчасового захисту українцям з "безпечних регіонів" або чоловікам призовного віку.
Щодо останнього держави ЄС налаштовані досить серйозно – цей варіант звучить як основний.
В той самий час у ЄС розуміють і потенційні виклики такого рішення – про них у повній версії статті.
Опитані "Європейською правдою" дипломати наголошують: ніхто українських чоловіків, які вже проживають в ЄС під тимчасовим захистом, висилати назад в Україну не буде.
Втім, для повної впевненості у цьому необхідно дочекатися пропозиції Єврокомісії, яка все ж може піти всупереч цій думці, поставивши за мету допомогти українській владі повернути частину чоловіків додому.
Після обговорення питання міністрами внутрішніх справ ЄС 4 червня Європейська комісія має протягом короткого часу підготувати проєкт законодавчої пропозиції щодо умов (чи відсутності додаткових умов) продовження статусу тимчасового захисту для українців ще на рік – до початку березня 2028 року.
Скоріш за все, питання обмеження щодо надання цього статусу чоловікам призовного віку (імовірно, лише тим, хто покинув Україну з порушенням національного законодавства) буде внесене в цю пропозицію.
Більшість опитаних "Європейською правдою" дипломатів кажуть, що їхні держави готові підтримати такий крок – на знак солідарності з українською армією, яка потребує поповнення й підтримки. У Єврокомісії теж кажуть про намір запровадити таке обмеження і впевнені у його юридичному підґрунті.
Остаточне ухвалення рішення очікується у липні 2026 року.
Докладніше – в матеріалі Тетяни Висоцької Захист не для всіх. Як ЄС хоче змінити правила прихистку українців та що чекає на чоловіків.