Как ЕС изменит правила для украинских беженцев и чего ожидать мужчинам призывного возраста

Страны-члены ЕС единодушны: защита для украинцев будет продлена.

Но её правила могут измениться. И это, скорее всего, произойдёт.

Перед государствами-членами стоят два варианта действий.

Первый вариант – продлить временную защиту без изменения условий.

Второй – запретить получать временную защиту тем, кто бежит не от войны, а от службы в украинской армии. Это изменение предлагают государства-члены, но оно также якобы звучало в неофициальных запросах со стороны Украины.

4 июня Совет ЕС по внутренним делам во время рабочего ланча рассмотрит аналитический документ "Будущий правовой статус перемещенных лиц из Украины", в котором описаны существующая проблема, риски и возможные решения.

Об аргументах стран ЕС и вариантах развития событий читайте в статье корреспондентки "Европейской правды" в Брюсселе Татьяны Высоцкой Защита не для всех. Как ЕС хочет изменить правила убежища для украинцев и что ждет мужчин. Далее – краткое изложение статьи.

Евросоюзу пришлось в срочном порядке отказаться от планов отменить с марта 2027 года статус временной защиты украинцев.

Одна из причин – то, что война продолжается, а украинские беженцы не спешат возвращаться домой. Но есть и другая причина. В столицах появилось понимание, что в случае прекращения действия временной защиты многие украинцы просто подадут заявления на получение убежища – это станет колоссальной нагрузкой на систему предоставления убежища, к чему они, конечно, не готовы.

На заседании Совета ЕС по внутренним делам 6 марта 2026 года состоялось фактически первое обсуждение возможности того, чтобы вопреки предыдущим договоренностям продлить действие временной защиты для украинцев, как это было с 2022 года. По результатам этого обсуждения кипрское председательство подготовило аналитическую записку под названием "Временная защита – следующие шаги" (также имеется в распоряжении "Европейской правды").

"Если срок временной защиты истечет в марте 2027 года, уязвимые группы могут не успеть перейти к другим доступным правовым статусам в надлежащее время", – вот основное, на чем акцентировалось внимание в документе.

Также не были разработаны понятные механизмы возвращения в Украину и единое решение для лиц с особыми потребностями.

Еще в марте большинство стран ЕС в целом поддержало продление временной защиты для украинцев еще на год. Но по поводу деталей начались дискуссии.

Например, по поводу отказа в предоставлении временной защиты украинцам из "безопасных регионов" или мужчинам призывного возраста.

Что касается последнего, страны ЕС настроены довольно серьезно – этот вариант рассматривается как основной.

В то же время в ЕС понимают и потенциальные вызовы такого решения – о них в полной версии статьи.

Опрошенные "Европейской правдой" дипломаты подчеркивают: никого из украинских мужчин, которые уже проживают в ЕС под временной защитой, высылать обратно в Украину не будут.

Впрочем, для полной уверенности в этом необходимо дождаться предложения Еврокомиссии, которая все же может пойти вразрез с этим мнением, поставив целью помочь украинским властям вернуть часть мужчин домой.

После обсуждения вопроса министрами внутренних дел ЕС 4 июня Европейская комиссия должна в течение короткого времени подготовить проект законодательного предложения об условиях (или отсутствии дополнительных условий) продления статуса временной защиты для украинцев еще на год – до начала марта 2028 года.

Скорее всего, вопрос об ограничении предоставления этого статуса мужчинам призывного возраста (вероятно, только тем, кто покинул Украину с нарушением национального законодательства) будет включен в это предложение.

Большинство опрошенных "Европейской правдой" дипломатов говорят, что их государства готовы поддержать такой шаг – в знак солидарности с украинской армией, которая нуждается в пополнении и поддержке. В Еврокомиссии тоже говорят о намерении ввести такое ограничение и уверены в его юридическом обосновании.

Окончательное принятие решения ожидается в июле 2026 года.

Подробнее – в материале Татьяны Высоцкой Защита не для всех. Как ЕС хочет изменить правила убежища для украинцев и что ждет мужчин.