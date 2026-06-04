Громадянин Естонії переліз паркан на кордоні і попрямував в Росію, його затримали

Громадянин Естонії переліз через огорожу у Вируській волості та попрямував у бік Росії.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.

3 червня прикордонники помітили на прикордонній смузі чоловіка.

Через деякий час чоловік переліз через паркан і попрямував у бік Росії.

Естонська прикордонна служба повідомила про інцидент російську прикордонну службу, яка пізніше повідомила про затримання чоловіка. Ним виявився громадянин Естонії.

Про мотиви чоловіка не повідомляють.

У січні цього року троє німців на снігоступах "з цікавості" порушили фінсько-російський кордон.

А у 2018 році росіянин незаконно заплив в Естонію, бо побився об заклад на горілку.