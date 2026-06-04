Громадянин Естонії переліз паркан на кордоні і попрямував в Росію, його затримали
Новини — Четвер, 4 червня 2026, 16:34 —
Громадянин Естонії переліз через огорожу у Вируській волості та попрямував у бік Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє ERR.
3 червня прикордонники помітили на прикордонній смузі чоловіка.
Через деякий час чоловік переліз через паркан і попрямував у бік Росії.
Естонська прикордонна служба повідомила про інцидент російську прикордонну службу, яка пізніше повідомила про затримання чоловіка. Ним виявився громадянин Естонії.
Про мотиви чоловіка не повідомляють.
У січні цього року троє німців на снігоступах "з цікавості" порушили фінсько-російський кордон.
А у 2018 році росіянин незаконно заплив в Естонію, бо побився об заклад на горілку.
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