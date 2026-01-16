Троє німців на снігоступах "з цікавості" порушили фінсько-російський кордон

Трьох німецьких туристів підозрюють в незаконному перетині державного кордону між Фінляндією і Росією в середу, 14 січня.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

За даними прикордонників, порушення кордону відбулося в районі Куусамо. Патруль прикордонної охорони Каїнуу спіймав туристів на снігоступах недалеко від державної межі.

Молоді люди зізналися у скоєнні правопорушення. За їхніми словами, вони зробили це "з цікавості".

"Так, вони свідомо попрямували до кордону і перейшли на російську сторону", – повідомив капітан прикордонної служби Юха Ромппайнен.

За його словами, туристам дали чітко зрозуміти про заборону на в'їзд до прикордонного району.

Прикордонники поінформували про те, що сталося, російську сторону.

Нагадаємо, Фінляндія закрила свої сухопутні кордони з Росією наприкінці 2023 року на невизначений термін, посилаючись на міграційний тиск, інспірований російською стороною.

Також Фінляндія почала будувати паркан на кордоні з РФ.