Гражданин Эстонии перелез через забор на границе и направился в Россию, его задержали
Новости — Четверг, 4 июня 2026, 16:34 —
Гражданин Эстонии перелез через забор в Выруской волости и направился в сторону России.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.
3 июня пограничники заметили на пограничной полосе мужчину.
Через некоторое время мужчина перелез через забор и направился в сторону России.
Эстонская пограничная служба уведомила об инциденте российскую пограничную службу, которая позже сообщила о задержании мужчины. Им оказался гражданин Эстонии.
О мотивах мужчины не сообщается.
В январе этого года трое немцев на снегоступах "из любопытства" нарушили финско-российскую границу.
А в 2018 году россиянин незаконно заплыл в Эстонию, потому что поспорил на водку.
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