Гражданин Эстонии перелез через забор на границе и направился в Россию, его задержали

Гражданин Эстонии перелез через забор в Выруской волости и направился в сторону России.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает ERR.

3 июня пограничники заметили на пограничной полосе мужчину.

Через некоторое время мужчина перелез через забор и направился в сторону России.

Эстонская пограничная служба уведомила об инциденте российскую пограничную службу, которая позже сообщила о задержании мужчины. Им оказался гражданин Эстонии.

О мотивах мужчины не сообщается.

В январе этого года трое немцев на снегоступах "из любопытства" нарушили финско-российскую границу.

А в 2018 году россиянин незаконно заплыл в Эстонию, потому что поспорил на водку.