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Каллас поговорила з очільницею МЗС Румунії після вибуху українського дрона у Констанці

Новини — П'ятниця, 5 червня 2026, 15:49 — Марія Ємець

Головна дипломатка ЄС Кая Каллас повідомила, що провела телефонну розмову з очільницею МЗС Румунії Оаною Цою після інциденту у порту Констанци, де вибухнув український морський дрон.

Про це вона розповіла у своєму X, пише "Європейська правда".

Каллас зазначила, що поговорила з румунською колегою про сьогоднішні події та висловила Румунії повну солідарність. 

"Першочергова відповідальність за те, що сталося – на Росії. Як зазначив президент Зеленський у вчорашньому відкритому листі до Путіна, Москва може будь-якого дня зупинити цю війну", – наголосила Кая Каллас. 

Вона додала, що наступного тижня міністри оборони країн ЄС обговорять подальше посилення підтримки України та власної оборонної готовності. 

Нагадаємо, вранці 5 червня людей з порту Констанци у Румунії евакуювали після вибуху там морського безпілотника. Внаслідок інциденту ніхто не постраждав. 

В румунському Міноборони вказали, що морські безпілотники такого типу використовуються під час російсько-української війни.

Військово-морські сили України пізніше підтвердили, що це український апарат. У заяві повідомили, що під час виконання завдань у Чорноморській операційній зоні один з морських безекіпажних катерів ВМС під впливом засобів РЕБ противника втратив управління та опинився біля берегів Румунії.

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Кая Каллас Румунія Війна з РФ
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