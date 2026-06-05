Каллас поговорила с главой МИД Румынии после взрыва украинского дрона в Констанце

Главный дипломат ЕС Кая Каллас сообщила, что провела телефонный разговор с главой МИД Румынии Оаной Цою после инцидента в порту Констанцы, где взорвался украинский морской дрон.

Об этом она рассказала в своем X, пишет "Европейская правда".

Каллас отметила, что поговорила с румынской коллегой о сегодняшних событиях и выразила Румынии полную солидарность.

The drone explosion in the port of Constanța shows that Russia’s war is increasingly spilling over into EU territory.



I spoke with Foreign Minister @oana_toiu about today's developments and expressed the EU’s full solidarity with Romania.



The ultimate responsibility for what… – Kaja Kallas (@kajakallas) June 5, 2026

"Первоочередная ответственность за то, что произошло, лежит на России. Как отметил президент Зеленский во вчерашнем открытом письме к Путину, Москва может в любой день остановить эту войну", – подчеркнула Кая Каллас.

Она добавила, что на следующей неделе министры обороны стран ЕС обсудят дальнейшее усиление поддержки Украины и собственной оборонной готовности.

Напомним, утром 5 июня людей из порта Констанцы в Румынии эвакуировали после взрыва там морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.

В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.

Военно-морские силы Украины позже подтвердили, что это украинский аппарат. В заявлении сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.