Каллас поговорила с главой МИД Румынии после взрыва украинского дрона в Констанце
Главный дипломат ЕС Кая Каллас сообщила, что провела телефонный разговор с главой МИД Румынии Оаной Цою после инцидента в порту Констанцы, где взорвался украинский морской дрон.
Об этом она рассказала в своем X, пишет "Европейская правда".
Каллас отметила, что поговорила с румынской коллегой о сегодняшних событиях и выразила Румынии полную солидарность.
The drone explosion in the port of Constanța shows that Russia’s war is increasingly spilling over into EU territory.
I spoke with Foreign Minister @oana_toiu about today's developments and expressed the EU’s full solidarity with Romania.
The ultimate responsibility for what…– Kaja Kallas (@kajakallas) June 5, 2026
"Первоочередная ответственность за то, что произошло, лежит на России. Как отметил президент Зеленский во вчерашнем открытом письме к Путину, Москва может в любой день остановить эту войну", – подчеркнула Кая Каллас.
Она добавила, что на следующей неделе министры обороны стран ЕС обсудят дальнейшее усиление поддержки Украины и собственной оборонной готовности.
Напомним, утром 5 июня людей из порта Констанцы в Румынии эвакуировали после взрыва там морского беспилотника. В результате инцидента никто не пострадал.
В румынском Минобороны указали, что морские беспилотники такого типа используются во время российско-украинской войны.
Военно-морские силы Украины позже подтвердили, что это украинский аппарат. В заявлении сообщили, что во время выполнения задач в Черноморской операционной зоне один из морских безэкипажных катеров ВМС под воздействием средств РЭБ противника потерял управление и оказался у берегов Румынии.