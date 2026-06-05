Порт в Румунії евакуювали через дрон, який вибухнув біля нафтового термінала

Порт Констанци в Румунії було терміново евакуйовано після того, як там стався вибух морського безпілотника.

Про це повідомляє видання Digi24, передає "Європейська правда".

Інцидент стався вранці у п’ятницю поблизу причалів № 77-78 порту Констанца. Влада ввела в дію "червоний" план реагування. Порт евакуювали, а місцевим жителям порадили знайти укриття.

Джерела повідомили Digi24, що дрон застряг у дамбі для захисту від забруднення, за кілька сотень метрів від нафтового термінала.

A maritime drone exploded at the port of Constanța in Romania



Romanian authorities say it is the type used in the war in Ukraine pic.twitter.com/w1wmocDguJ – Daily Romania (@daily_romania) June 5, 2026

За попередньою інформацією, постраждалих внаслідок вибуху немає. Видання пише, що дрон був українським та переносив десятки кілограмів вибухівки. Його підрив не був контрольованим. Залишається невідомим, як безпілотник потрапив до румунського порту.

Президента Нікушора Дана поінформували про інцидент на борту літака Spartan, яким він прямує до Чорногорії на саміт ЄС – Західні Балкани. Виконувача обов’язків прем’єр-міністра Іліє Боложана також повідомили про ситуацію, він має відвідати Міністерство внутрішніх справ.

Про вибух невідомого морського дрона у порту Констанци у п’ятницю повідомило Міноборони Румунії.

Нагадаємо, вночі 29 травня російський ударний безпілотник врізався у дах житлової багатоповерхівки у румунському Галаці й вибухнув, проломивши його і спричинивши пожежу у коридорі квартири на найвищому поверсі. Постраждали двоє її мешканців.

Це наразі найсерйозніший інцидент за увесь час, коли російські ударні дрони залітали на територію Румунії.

Детальніше читайте у статті "Росія нас тестує". Пояснення з Румунії, чому удар дрона був навмисним і які будуть наслідки.