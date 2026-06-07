Зеленський і Сибіга закликали відреагувати на удар РФ по сховищу ядерних відходів

Президент України Володимир Зеленський та міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликали світ відреагувати на удар РФ по будівлі Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) на Київщині.

Як повідомляє "Європейська правда", відповідні заяви вони опублікували вранці 7 червня.

Зеленський у своїй заяві наголосив, що удар Росії по сховищу відпрацьованого ядерного палива під Києвом – вже не перший

"Станом на зараз немає перевищення норм радіаційного фону. Але однозначно є перевищення навіть вже давно захмарної російської наглості. Українські рятувальники зупинили пожежу на цьому об’єкті після удару. І потрібні реальні нові кроки світу, щоб росіяни відчули, що така їхня терористична війна – удар по самій Росії", – наголосив президент.

Він додав, що МЗС, Міністерство енергетики та інші профільні служби "вже займаються тим, щоб кожен із партнерів знав, що відбулося".

Очільник МЗС Андрій Сибіга також підкреслив, що це далеко не перший випадок, коли Росія створює загрози для українських ядерних об’єктів.

This is not the first time Russian forces are putting Ukrainian nuclear facilities at risk. Russia’s nuclear blackmail and threats to nuclear safety are systemic, deliberate, and unacceptable. They deserve worldwide condemnation and increased pressure on the aggressor. @iaeaorg https://t.co/dqpzcG1Tfa – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 7, 2026

"Ядерний шантаж і погрози Росії – системні, умисні та неприйнятні. Вони заслуговують на глобальний осуд та посилення тиску на агресора", – заявив він.

Вранці 7 червня пресслужба НАЕК "Енергоатом" повідомила, що вночі російський БпЛА атакував будівлю Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП) у Чорнобилі.

Нагадаємо, у ЄС готують 21-й пакет санкцій проти Росії. За даними джерел "ЄП", його хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.