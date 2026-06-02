Джерела: ЄС хоче затвердити 21-й пакет санкцій проти Росії до 15 липня

Новий, 21-й пакет санкцій Європейського Союзу проти Росії має бути затверджений до 15 липня 2026 року через дедлайн оновлення цінової стелі на російську нафту.

Про це кореспондентці "Європейської правди" в Брюсселі стало відомо з власних джерел у ЄС.

За даними співрозмовників "ЄвроПравди", головним елементом 21-го пакета санкцій стане замороження цінової стелі на російську сиру нафту.

Головна мета – не дати Росії знову отримувати наддоходи від продажу нафти через різке зростання світових цін внаслідок війни на Близькому Сході та блокування Ормузької протоки.

Наразі у Європейському Союзі діє цінова стеля на російську нафту, встановлена в попередніх пакетах санкцій проти Росії.

Вона вираховується за формулою: середня ціна на нафту протягом минулих шести місяців мінус 15%, – та оновлюється щопівроку.

Наразі діє цінова стеля на російську нафту у розмірі 44,1 долара за барель, встановлена 15 січня 2026 року.

Наступна дата її зміни – 15 липня 2026 року.

За оцінками енергоекспертів, наступна цінова стеля, враховуючи різке зростання цін на нафту через блокування Ормузької протоки, становитиме близько 75 доларів за барель.

"Така максимальна ціна для російської нафти неприпустима, бо дасть змогу значно збільшити енергодоходи Путіна, які він направить на війну проти України" – заявив один з європейських посадовців на умовах анонімності.ʼ

Тому й виникла ідея тимчасового скасування обчислення цінової стелі на російську нафту за згаданою формулою, натомість пропонується заморозити її – зафіксувавши нове правило у новому, 21-му пакеті санкцій проти Росії.

"Саме тому необхідно встигнути затвердити 21-й пакет санкцій до 15 липня, таку мету ставлять перед собою як Єврокомісія, так і Рада ЄС", – повідомив ще один співрозмовник "ЄвроПравди".

Він зауважив, що наразі ще йдуть дискусії на тему, на якому рівні заморозити цінову стелю: зрозуміло, що не буде консенсусу щодо залишення її на рівні 44,1 долара за барель – але й до 75 доларів її також не підніматимуть.

"Компромісна сума буде десь посередині", – заявив європосадовець, спрогнозувавши, що вона може становити десь в районі 60 доларів за барель.

Як повідомляла "Європейська правда", Європейська комісія планує презентувати новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії, на початку наступного тижня – у понеділок, 8 червня, чи вівторок, 9 червня.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас анонсувала, що до нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського "тіньового флоту".

Нагадаємо, що 20-й пакет санкцій проти Росії, затверджений країнами ЄС 23 квітня, містить обмеження проти "тіньового флоту", осіб та підприємств, що підтримують військово-промисловий комплекс РФ, а також закладає основу для подальшої заборони на морські послуги для постачання російської нафти.