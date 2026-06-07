Зеленский и Сибига призвали отреагировать на удар РФ по хранилищу ядерных отходов

Президент Украины Владимир Зеленский и министр иностранных дел Андрей Сибига призвали мир отреагировать на удар РФ по зданию Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Киевской области.

Как сообщает "Европейская правда", соответствующие заявления они опубликовали утром 7 июня.

Зеленский в своем заявлении отметил, что удар России по хранилищу отработанного ядерного топлива под Киевом – уже не первый

"По состоянию на сейчас нет превышения норм радиационного фона. Но однозначно есть превышение даже уже давно заоблачной российской наглости. Украинские спасатели остановили пожар на этом объекте после удара. И нужны реальные новые шаги мира, чтобы россияне почувствовали, что такая их террористическая война – удар по самой России", – подчеркнул президент.

Он добавил, что МИД, Министерство энергетики и другие профильные службы "уже занимаются тем, чтобы каждый из партнеров знал, что произошло".

Глава МИД Андрей Сибига также подчеркнул, что это далеко не первый случай, когда Россия создает угрозы для украинских ядерных объектов.

This is not the first time Russian forces are putting Ukrainian nuclear facilities at risk. Russia’s nuclear blackmail and threats to nuclear safety are systemic, deliberate, and unacceptable. They deserve worldwide condemnation and increased pressure on the aggressor. @iaeaorg https://t.co/dqpzcG1Tfa – Andrii Sybiha 🇺🇦 (@andrii_sybiha) June 7, 2026

"Ядерный шантаж и угрозы России – системные, умышленные и неприемлемые. Они заслуживают глобального осуждения и усиления давления на агрессора", – заявил он.

Утром 7 июня пресс-служба НАЭК "Энергоатом" сообщила, что ночью российский БпЛА атаковал здание Централизованного хранилища отработанного ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыле.

Напомним, в ЕС готовят 21-й пакет санкций против России. По данным источников "ЕП", его хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.