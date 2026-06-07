Єврокомісарка Кос у Молдові спустилась Дністром на каяку

Єврокомісарці з розширення Марті Кос під час візиту до Молдови організували прогулянку Дністром на каяку, її не стали скасовувати попри несприятливу погоду.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

В останній день візиту Марти Кос до Молдови вона разом з міністром довкілля Георге Хаджером спустилася Дністром на каяку. Для прогулянки обрали відрізок річки протяжністю близько 4,5 км між населеними пунктами Слобозія-Душка та Оніцкань неподалік Кишинева.

Фото: пресслужба Міністерства довкілля Молдови

"Дощ та сильний вітер не спинили нас – ми продовжили гребти Дністром з тою ж рішучістю, з якою Молдова рухається європейським шляхом", – прокоментував міністр довкілля.

Фото: пресслужба Міністерства довкілля Молдови

Після сплаву їм організували рибну юшку та чай на березі Дністра.

У відомстві зазначають, що під час візиту Кос вони з Хаджером обговорювали проблему із забрудненням Дністра після удару РФ по гідроенергетичній інфраструктурі в Україні і він дякував за підтримку ЄС у вирішенні проблеми.

Фото: пресслужба Міністерства довкілля Молдови

Перед цим під час візиту Кос анонсувала плани інвестицій в країну на суму до 641 млн євро у координації з міжнародними фінансовими установами, партнерами з державного й приватного секторів.

Як відомо, Україна та Молдова очікують на відкриття в середині червня першого кластера у вступних переговорах з ЄС.

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