Еврокомиссар Кос в Молдове спустилась по Днестру на каяке

Еврокомиссару по расширению Марте Кос во время визита в Молдову организовали прогулку по Днестру на каяке, ее не стали отменять, несмотря на неблагоприятную погоду.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В последний день визита Марты Кос в Молдову она вместе с министром окружающей среды Георге Хаджером спустилась по Днестру на каяке. Для прогулки выбрали отрезок реки протяженностью около 4,5 км между населенными пунктами Слобозия-Душка и Оницкань неподалеку от Кишинева.

Фото: пресс-служба Министерства окружающей среды Молдовы

"Дождь и сильный ветер не остановили нас – мы продолжили грести по Днестру с той же решимостью, с которой Молдова движется по европейскому пути", – прокомментировал министр окружающей среды.

Фото: пресс-служба Министерства окружающей среды Молдовы

После сплава им организовали рыбную уху и чай на берегу Днестра.

В ведомстве отмечают, что во время визита Кос они с Хаджером обсуждали проблему с загрязнением Днестра после удара РФ по гидроэнергетической инфраструктуре в Украине и он благодарил за поддержку ЕС в решении проблемы.

Фото: пресс-служба Министерства окружающей среды Молдовы

Перед этим во время визита Кос анонсировала планы инвестиций в страну на сумму до 641 млн евро в координации с международными финансовыми учреждениями, партнерами из государственного и частного секторов.

Как известно, Украина и Молдова ожидают открытия в середине июня первого кластера во вступительных переговорах с ЕС.

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