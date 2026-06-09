Фон дер Ляєн анонсувала заборону на вʼїзд до ЄС усім, хто воював проти України

Європейська комісія пропонує внести до нового, 21-го пакета санкцій ЄС проти Росії бан на вʼїзд до Євросоюзу для всіх бойовиків, які брали участь у війні проти України на боці Росії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн у вівторок, 9 червня.

Російським учасникам війни проти України хочуть заборонити вʼїзд до ЄС.

"Ми вперше пропонуємо заборонити в’їзд до Європейського Союзу будь-кому, хто проходив службу в збройних силах Росії від початку війни", – заявила фон дер Ляєн.

Вона наголосила, що "Європа залишиться закритою для всіх, хто брав участь у вторгненні в Україну".

Як повідомляла "Європейська правда", 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії хочуть затвердити до 15 липня – через крайній термін оновлення "цінової стелі" на російську нафту.

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас анонсувала, що до нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського "тіньового флоту".