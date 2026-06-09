Фон дер Ляйен анонсировала запрет на въезд в ЕС всем, кто воевал против Украины

Европейская комиссия предлагает внести в новый, 21-й пакет санкций ЕС против России запрет на въезд в Евросоюз для всех боевиков, которые принимали участие в войне против Украины на стороне России.



Об этом, как передает корреспондентка "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во вторник, 9 июня.



Российским участникам войны против Украины хотят запретить въезд в ЕС.



"Мы впервые предлагаем запретить въезд в Европейский Союз любому, кто проходил службу в вооруженных силах России с начала войны", – заявила фон дер Ляйен. Она подчеркнула, что "Европа останется закрытой для всех, кто принимал участие во вторжении в Украину".



Как сообщала "Европейская правда", 21-й пакет санкций ЕС против России хотят утвердить до 15 июля – из-за крайнего срока обновления "ценового потолка" на российскую нефть.



Глава европейской дипломатии Кая Каллас анонсировала, что в новый 21-й пакет санкций Европейского Союза против России могут войти меры против военно-промышленного комплекса РФ, а также против российского "теневого флота".