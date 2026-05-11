Каллас розповіла, що може увійти в 21-й пакет санкцій ЄС проти Росії

До нового 21-го пакета санкцій Європейського Союзу проти Росії можуть увійти заходи проти військово-промислового комплексу РФ, а також проти російського тіньового флоту.

Про це заявила висока представниця ЄС з питань зовнішньої і безпекової політики Кая Каллас, по завершенню засідання Ради ЄС у закордонних справах у Брюсселі 11 травня, відповідаючи на питання кореспондентки "Європейської правди".

Новий, 21-й пакет санкцій ЄС проти РФ буде націлений на російський ВПК та тіньовий флот, повідомила головна дипломатка ЄС.

"Щодо 21-го пакету, є заклик до держав-членів висувати пропозиції. Отже, ми націлені на військово-промисловий комплекс Росії", – повідомила Каллас "ЄвроПравді".

Вона додала, що новий пакет також може стосуватися й тіньового флоту РФ.

Кая Каллас також розповіла, що держави ЄС домовилися запроваджувати санкції проти Росії "на постійній основі", не чекаючи, поки збереться великий пакет.

"Ми не збираємо великий пакет разом, а просто (запроваджуватимемо санкції) на постійній основі, коли бачитимемо, що це справді допоможе досягти нашої мети, яка полягає в тому, щоб позбавити Росію коштів для фінансування цієї війни", – пояснила головна дипломатка ЄС.

Як повідомляла "Європейська правда", міністр закордонних справ Естонії Маргус Тсахкна спрогнозував, що наступний, 21-й пакет санкцій проти Росії має націлитися на російську енергетику, насамперед морські перевезення нафти.

Нагадаємо, що 20-й пакет санкцій проти Росії, затверджений країнами ЄС 23 квітня, містить обмеження проти "тіньового флоту", осіб та підприємств, що підтримують військово-промисловий комплекс РФ, а також закладає основу для подальшої заборони на морські послуги для постачання російської нафти.

11 травня ЄС оголосив санкції проти фізичних та юридичних осіб, які відповідальні за викрадення українських дітей з тимчасово окупованих територій. Також санкції проти Росії за викрадення українських дітей запровадила Британія.