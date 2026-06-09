Нордично-Балтійська вісімка за відкриття всіх кластерів для України у червні–липні

Країни Нордично-Балтійської вісімки (NB8) висловили підтримку відкриттю всіх переговірних кластерів на шляху вступу України в ЄС у червні-липні.

Про це йдеться у декларації саміту лідерів Нордично-Балтійської вісімки, передає "Європейська правда".

Лідери заявили, що майбутнє України та її громадян лежить у Європейському Союзі.

"Країни NB8 визнають прогрес України у впровадженні комплексних реформ. Зусилля України в цьому напрямку мають тривати, і ми продовжуватимемо підтримувати їх усіма необхідними засобами. Лідери вітають прогрес, досягнутий у процесі вступу України до ЄС, та висловили свою підтримку відкриттю всіх переговорних кластерів у червні–липні 2026 року без подальших затримок", – йдеться у декларації.

Вони додали, що вступ України до ЄС має бути завершений якомога швидше, з дотриманням принципу "заслуг". "Членство України в ЄС є однією з ключових гарантій безпеки як для України, так і для Європи", – наголосили лідери.

Вони також зазначили, що Україна є стратегічним партнером НАТО у сфері безпеки, безпосередньо сприяючи євроатлантичній безпеці завдяки своєму бойовому досвіду, технологічним інноваціям та промисловому потенціалу.

"Ми підтримуємо Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, включаючи членство в НАТО", – заявили лідери.

За даними "Європейської правди", відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос у Києві запевнила, що Україна має інтегруватися до ЄС ще до членства.

Як відомо, Угорщина тривалий час блокувала просування України до ЄС і подолати це вето вдалося тільки після зміни прем’єра країни.

"Європейська правда" повідомляла, що Угорщина зняла вето з відкриття кластерів у переговорах з Україною. Читайте також Деталі "угоди" з Угорщиною з цього приводу.