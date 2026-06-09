"Северно-Балтийская восьмерка" за открытие всех кластеров для Украины в июне–июле

Страны "Северно-Балтийской восьмерки" (NB8) выразили поддержку открытию всех переговорных кластеров на пути вступления Украины в ЕС в июне–июле.

Об этом говорится в декларации саммита лидеров Северно-Балтийской восьмерки, передает "Европейская правда".

Лидеры заявили, что будущее Украины и ее граждан лежит в Европейском Союзе.

"Страны NB8 признают прогресс Украины во внедрении комплексных реформ. Усилия Украины в этом направлении должны продолжаться, и мы будем продолжать поддерживать их всеми необходимыми средствами. Лидеры приветствуют прогресс, достигнутый в процессе вступления Украины в ЕС, и выразили свою поддержку открытию всех переговорных кластеров в июне–июле 2026 года без дальнейших задержек", – говорится в декларации.

Они добавили, что вступление Украины в ЕС должно быть завершено как можно скорее, с соблюдением принципа "заслуг". "Членство Украины в ЕС является одной из ключевых гарантий безопасности как для Украины, так и для Европы", – подчеркнули лидеры.

Они также отметили, что Украина является стратегическим партнером НАТО в сфере безопасности, непосредственно способствуя евроатлантической безопасности благодаря своему боевому опыту, технологическим инновациям и промышленному потенциалу.

"Мы поддерживаем Украину на ее необратимом пути к полной евроатлантической интеграции, включая членство в НАТО", – заявили лидеры.

По данным "Европейской правды", открытие первого кластера "Основы" в переговорах о вступлении Украины и Молдовы запланировано на 15 июня.

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос в Киеве заверила, что Украина должна интегрироваться в ЕС еще до членства.

Как известно, Венгрия долгое время блокировала продвижение Украины в ЕС, и преодолеть это вето удалось только после смены премьера страны.

"Европейская правда" сообщала, что Венгрия сняла вето с открытия кластеров в переговорах с Украиной. Читайте также Детали "соглашения" с Венгрией по этому поводу.