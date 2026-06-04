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Перший кластер для України і Молдови відкриють 15 червня в Люксембурзі

Новини — Четвер, 4 червня 2026, 09:02 — Тетяна Висоцька, з Брюсселя

Окремі міжурядові конференції для відкриття першого кластера "Основи" для України та Молдови відбудуться у Люксембурзі 15 червня 2026 року, напередодні засідання Ради ЄС з загальних питань.

Про це кореспондентці "Європейської правди" повідомили обізнані з питанням джерела в Євросоюзі.

Відкриття першого кластера "Основи" в перемовинах про вступ України та Молдови заплановане на 15 червня.

"15 червня в Люксембурзі будуть проведені дві окремі міжурядові конференції для України і для Молдови", – заявив європейський співрозмовник "ЄвроПравди".

Він пояснив, що цьому передуватиме активна робота в робочих групах та на рівні послів у Брюсселі.

Зокрема, спільну переговорну позицію ЄС щодо кластера 1 як для України, так і для Молдови планують затвердити наступного тижня.

Як повідомляла "Європейська правда", кіпрське головування в ЄС оголосило старт формального процесу відкриття кластера для України.

Зокрема, посли ЄС почали термінову підготовку до відкриття першого кластера для України та Молдови.

Цьому передувала заява 3 червня прем’єр-міністра Угорщини Петера Мадяра про те, що його країна досягла "всеосяжної угоди" з Україною щодо угорської нацменшини.

Мадяр раніше підкреслював, що розблокує відкриття перемовних кластерів лише за умови, якщо Київ гарантує виконання 11 вимог Угорщини щодо нацменшин.

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