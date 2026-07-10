Бундестаг схвалив суперечливу реформу медичного страхування

Нижня палата парламенту Німеччини ухвалила пакет заходів жорсткої економії коаліційного уряду щодо витрат на охорону здоров'я.

Про це повідомляє Der Spiegel, пише "Європейська правда".

За пакет реформ проголосували члени керівної коаліції – 319 депутатів парламенту з 609.

Законопроєкт, спрямований на економію 16,3 мільярда євро, тепер надходить до верхньої палати, Бундесрату, де у разі невдачі в отриманні більшості його можуть передати на розгляд посередницького комітету.

Обмеження витрат на медичне страхування, які розподіляються між працівниками та роботодавцями, є центральною частиною зусиль канцлера Фрідріха Мерца щодо відродження економіки Німеччини шляхом зменшення фінансового та бюрократичного тягаря для компаній.

Серед іншого, запропонована реформа передбачає значне скорочення виплат, що покриваються обов'язковим медичним страхуванням, та додаткові витрати для страхувальників.

Законопроєкт, представлений ​​міністеркою охорони здоров'я Ніною Варкен, має на меті звільнити фонди обов'язкового медичного страхування від різкого зростання витрат у 2027 році та запобігти подальшому збільшенню внесків. Цього планується досягти, серед іншого, шляхом обмеження відшкодувань медичним установам, лікарням та фармацевтичній промисловості, а також шляхом зменшення пільг для застрахованих осіб.

Опозиція розкритикувала реформу. Брітта Гассельманн, лідерка парламентської групи Партії зелених, заявила, що закон призведе до збільшення навантаження на систему охорони здоров’я.

"Не буде стабільності у внесках, а навпаки, це призведе до банкрутств лікарень, перевантаження сімейних лікарів та психотерапевтів", – заявила депутатка.

Лідерка "Лівих" у Бундестазі Гайді Райхіннек вважає, що цим законом уряд ставить під загрозу людські життя.

Представниця ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Ніколь Гесс заявила, що ця реформа – це "запрошення відмовитися від надання медичної допомоги".

Як повідомлялося, на початку липня партії урядової коаліції Німеччини після місяців суперечок узгодили пакет реформ з 34 заходами, що охоплюють низку сфер життя.

6 липня уряд Німеччини затвердив проєкт бюджету на 2027 рік, що передбачає вищі видатки та більші запозичення, аніж початково планувалося.