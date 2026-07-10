Бундестаг одобрил спорную реформу медицинского страхования

Нижняя палата парламента Германии приняла пакет мер жесткой экономии коалиционного правительства в отношении расходов на здравоохранение.

Об этом сообщает Der Spiegel, пишет "Европейская правда".

За пакет реформ проголосовали члены правящей коалиции – 319 депутатов парламента из 609.

Законопроект, направленный на экономию 16,3 млрд евро, теперь поступает в верхнюю палату, Бундесрат, где в случае неудачи в получении большинства его могут передать на рассмотрение посреднического комитета.

Ограничение расходов на медицинское страхование, которые распределяются между работниками и работодателями, является центральной частью усилий канцлера Фридриха Мерца по возрождению экономики Германии путем снижения финансового и бюрократического бремени для компаний.

Среди прочего, предложенная реформа предусматривает значительное сокращение выплат, покрываемых обязательным медицинским страхованием, и дополнительные расходы для страхователей.

Законопроект, представленный министром здравоохранения Ниной Варкен, направлен на то, чтобы избавить фонды обязательного медицинского страхования от резкого роста расходов в 2027 году и предотвратить дальнейшее увеличение взносов. Этого планируется достичь, в частности, путем ограничения возмещений медицинским учреждениям, больницам и фармацевтической промышленности, а также путем сокращения льгот для застрахованных лиц.

Оппозиция раскритиковала реформу. Бритта Хассельманн, лидер парламентской фракции Партии зелёных, заявила, что закон приведёт к увеличению нагрузки на систему здравоохранения.

"Не будет стабильности во взносах, наоборот, это приведёт к банкротствам больниц, перегрузке семейных врачей и психотерапевтов", – заявила депутат.

Лидер "Левых" в Бундестаге Хайди Райхиннек считает, что этим законом правительство ставит под угрозу человеческие жизни.

Представительница ультраправой "Альтернативы для Германии" Николь Гесс заявила, что эта реформа – "призыв отказаться от оказания медицинской помощи".

Как сообщалось, в начале июля партии правящей коалиции Германии после месяцев споров согласовали пакет реформ из 34 мер, охватывающих ряд сфер жизни.

6 июля правительство Германии утвердило проект бюджета на 2027 год, который предусматривает более высокие расходы и более крупные заимствования, чем первоначально планировалось.