Уряд Німеччини 6 липня затвердив проєкт бюджету на 2027 рік, що передбачає вищі видатки та більші запозичення, аніж початково планувалося.

Про це повідомляє Spiegel, пише "Європейська правда".

Затверджений німецьким урядом проєкт бюджету передбачає видатки обсягом 555,4 млрд євро (замість 524,5 млрд у 2026-му) та нові запозичення обсягом 118,7 млрд у 2027 році – що більше, ніж початково планувалося.

На оборону закладають 109,7 млрд євро – на третину більше, ніж у бюджеті 2026 року. 11,6 млрд передбачено на підтримку України.

Загальний новий борг у 2027 році може сягнути 200 млрд євро, а до 2030 року зрости до понад 219 млрд.

Щодо зростання боргових запозичень лунає критика, проте міністр фінансів Ларс Клінгбайль прокоментував з цього приводу, що "захищатися від Путіна зі збалансованим бюджетом не вийде".

Далі проєкт переходить на розгляд бюджетного комітету Бундестагу. Парламент очікувано затвердить його лише у листопаді.

Перед цим у коаліції узгодили пакет понад 30 реформ у різних сферах життя.

Раніше неофіційно стало відомо, що Німеччина вимагає скоротити бюджет ЄС на 400 млрд євро – як один з найбільших у Євросоюзі його донорів.

У бюджеті на 2028-2034 роки Єврокомісія планує виділити на підтримку України 100 млрд євро, при цьому вимоги щодо реформ збережуться.