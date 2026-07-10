Туск про взаємини з Україною: закликаю всіх у Польщі стримати надмірні емоції

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск розраховує на переосмислення Волинської трагедії українцями і закликає всіх у Польщі стримати надмірні емоції.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє PAP.

Він повідомив, що в суботу, у річницю Волинської трагедії, виступить із заявою щодо польсько-української суперечки навколо УПА.

"Напередодні річниці я хотів би звернутися до всіх порядних, мудрих і відповідальних українців. Пам’ятайте, що ця велика європейська спільнота побудована на правді, а правда є абсолютно необхідною основою примирення. Тому я розраховую на переосмислення з українського боку, але також звертаюся до всіх у Польщі із закликом стримати надмірні емоції", – заявив Туск.

Відповідаючи на запитання під час пресконференції в Осеках Лемборських (Поморське воєводство) про зустріч президентів Польщі і України, Туск наголосив, що дуже позитивно оцінює сам факт зустрічі Навроцького і Зеленського. За його словами, "росіяни були б найщасливішими, якби сталася серйозна криза у польсько-українських відносинах".

Прем’єр-міністр визнав, що не отримав від Президентського палацу інформації щодо перебігу розмови.

"Але сигнали, які публічно надсилають обидва президенти, вказують на те, що принаймні вони обоє точно усвідомлюють, що ця криза зайшла занадто далеко і шкодить як Польщі, так і Україні", – заявив голова польського уряду.

Нагадаємо, міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія зацікавлена у роздмухуванні емоцій довкола польсько-українських історичних суперечок.

Президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким на саміті НАТО в Анкарі. Він назвав цю зустріч важливою і конструктивною.