Зеленський назвав зустріч із Навроцьким важливою і конструктивною

Президент Володимир Зеленський прокоментував свою нещодавню зустріч із польським лідером Каролем Навроцьким, яка відбулася після серйозного погіршення відносин Києва і Варшави.

Про це він сказав під час онлайн-спілкування зі ЗМІ, пише "Європейська правда".

У Зеленського попросили прокоментувати заяву Навроцького щодо того, що на зустрічі між президентами не вдалося досягти згоди щодо історичних питань.

"Я вважаю, що у нас була важлива зустріч з президентом Польщі, достатньо довга і конструктивна. Ми обговорили пріоритетні питання", – відповів на це український президент.

За його словами, вони поспілкувалися щодо російсько-української війни, а також щодо економіки. У цьому контексті український президент похвалив конференцію з питань відновлення України, яка пройшла у Гданську.

"Польський бізнес зацікавлений. Ми відкриті до наших польських партнерів і також обговорювали історичні питання. На мій погляд, тут потрібно, щоб ми були конструктивні і делікатні, щоби не зруйнувати важливі дружні сусідські відносини між Україною і Польщею", – додав Зеленський.

Нагадаємо, зустріч лідерів, яка тривала понад годину, відбувається після серйозного погіршення відносин Києва і Варшави, зокрема по лінії президентів, після скандалу довкола перейменування одного з підрозділів ССО на честь героїв УПА та рішення Навроцького у відповідь на це відкликати вручений Зеленському орден Білого Орла.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з польським візаві Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

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