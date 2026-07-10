Туск об отношениях с Украиной: призываю всех в Польше сдержать эмоции

Премьер-министр Польши Дональд Туск рассчитывает на переосмысление Волынской трагедии украинцами и призывает всех в Польше сдержать чрезмерные эмоции.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает PAP.

Он сообщил, что в субботу, в годовщину Волынской трагедии, выступит с заявлением по поводу польско-украинского спора вокруг УПА.

"Накануне годовщины я хотел бы обратиться ко всем порядочным, мудрым и ответственным украинцам. Помните, что это великое европейское сообщество построено на правде, а правда является абсолютно необходимой основой примирения. Поэтому я рассчитываю на переосмысление со стороны Украины, но также обращаюсь ко всем в Польше с призывом сдержать чрезмерные эмоции", – заявил Туск.

Отвечая на вопрос во время пресс-конференции в Осеках Лемборских (Поморское воеводство) о встрече президентов Польши и Украины, Туск подчеркнул, что очень положительно оценивает сам факт встречи Навроцкого и Зеленского. По его словам, "россияне были бы счастливее всего, если бы в польско-украинских отношениях разразился серьезный кризис".

Премьер-министр признал, что не получил от Президентского дворца информации о ходе беседы.

"Но сигналы, которые публично посылают оба президента, указывают на то, что, по крайней мере, они оба точно осознают, что этот кризис зашел слишком далеко и наносит ущерб как Польше, так и Украине", – заявил глава польского правительства.

Напомним, министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский заявил, что Россия заинтересована в раздувании эмоций вокруг польско-украинских исторических споров.

Президент Владимир Зеленский встретился с польским коллегой Каролем Навроцким на саммите НАТО в Анкаре. Он назвал эту встречу важной и конструктивной.