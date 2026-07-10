Глава МЗС Польщі: російська агентура намагається розпалити польсько-українські пристрасті

Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський заявив, що Росія зацікавлена у роздмухуванні емоцій довкола польсько-українських історичних суперечок.

Про це він заявив в ефірі RMF FM, передає "Європейська правда".

Глава польської дипломатії підкреслив, що протягом двох тижнів польська сторона намагалася переконати президента України Володимира Зеленського змінити назву одного з військових підрозділів, названого на честь героїв УПА.

"На жаль, успіху не вдалося досягти. Але це роздмухування таких емоцій навколо історичних трагедій – ми бачимо, що російська агентура буквально намагається розпалити польсько-українські пристрасті. Ці мільйони тролів в інтернеті теж роблять свою справу, і ми знаємо, хто з цього радіє. Пан Медведєв, пані Захарова нас до цього підбурюють. Тож пропоную задуматися, адже з XVII століття суперечки, злочини чи польсько-українські конфлікти завжди слугували нашому ворогу", – сказав Сікорський.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся з польським колегою Каролем Навроцьким на саміті НАТО в Анкарі. Він назвав цю зустріч важливою і конструктивною.

3 липня міністр закордонних справ України Андрій Сибіга на зустрічі у Варшаві з польським візаві Радославом Сікорським запропонував пакет антикризових заходів, щоб розрядити напругу у відносинах з Польщею.

Читайте також на цю тему: "Обурливо самостійна" Україна. Де захована справжня причина суперечки Варшави та Києва.