У Варшаві озброєний кастетами і мачете чоловік поранив поліцейських

Озброєний двома кастетами та мачете 29-річний чоловік напав на поліцейського Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю у Варшаві, пізніше, під час спроби затримання, він поранив ще двох правоохоронців.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє RMF24.

Напад стався біля будівлі Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю на вулиці Вавозовій у Варшаві. Поліцейський йшов на службу, коли на нього напав чоловік, озброєний кастетом.

Нападник ударив поліцейського по голові, після чого втік з місця події.

Поліцейські помітили підозрюваного в районі станції метро "Кабати" та вжили щодо нього заходів. Під час спроби затримання 29-річний чоловік напав на інших правоохоронців.

"Одного з поліцейських ударили кастетом по нозі, внаслідок чого він отримав серйознішу травму і був доставлений до лікарні", – повідомила представниця Центрального бюро боротьби з кіберзлочинністю.

Як вона повідомила, ще двоє поліцейських отримали несерйозні травми.

За попередньою інформацією, затриманий не шукав конкретної особи – його метою було напасти на поліцейського, який займається боротьбою з кіберзлочинністю. 29-річний чоловік стверджував, що його переслідують і прослуховують спецслужби. Обставини події та мотиви його дій з’ясовуються.

У січні на центральному вокзалі німецького Кельна, що у Північному Рейні-Вестфалії, поліція проводила спецоперацію, коли в одному з поїздів виявили чоловіка із мачете.

Також на півдні Франції застрелили чоловіка, що ходив серед вулиці з мачете і під час затримання почав атакувати поліцейських.