У Німеччині в потязі евакуювали пасажирів після виявлення чоловіка з мачете

На центральному вокзалі німецького Кельна, що у Північний Рейн-Вестфалія, поліція проводила спецоперацію, коли в одному з поїздів виявили чоловіка із мачете.

Про це пише Spiegel, передає "Європейська правда".

Як повідомила федеральна поліція, провідник поїзда помітив зброю у чоловіка, коли той спав у купе. Мачете, з лезом довжиною приблизно 30 см, було видно на колінах чоловіка.

Оскільки пасажир спав, провідник вирішив забрати зброю та евакуювати інших пасажирів з вагона.

Після прибуття поїзда на Центральний вокзал Кельна на місце прибули поліція та служби екстреної допомоги. Виявилося, що на лезі мачете була червона рідина, яка спочатку викликала підозри щодо людської крові.

Однак, за результатами розслідування, було встановлено, що рідина не була людською кров'ю, і наразі невідомо, чи це була кров тварини, чи інша речовина.

30-річному чоловікові загрожує адміністративне провадження. Поліція продовжує з'ясовувати деталі інциденту.

У листопаді французька поліція затримала чоловіка, який витягнув ножа на залізничному вокзалі Монпарнас у Парижі.

Також на півдні Франції застрелили чоловіка, що ходив серед вулиці з мачете і під час затримання почав атакувати поліцейських.