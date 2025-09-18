У Франції чоловік з мачете накинувся на поліцейських, його застрелили

На півдні Франції чоловік з мачете накинувся на поліцейських під час затримання, у спробах нейтралізувати нападника його застрелили.

Про це повідомляє Le Figaro, пише "Європейська правда".

Інцидент стався близько 17 години у південному департаменті Вар. До поліції надійшов виклик про чоловіка, який ходить посеред вулиці з мачете неподалік дитсадка.

Коли патруль прибув на місце, чоловік почав атакувати поліцейських. Спершу його спробували зупиняти електрошоковим пістолетом, але без результату, після чого шість разів застосували табельну зброю.

У підсумку нападник отримав серйозне поранення і помер у машині "швидкої". Він не мав при собі ніяких документів, тому його особу досі встановлюють. Також невідомо, з якими мотивами він вийшов на вулицю з холодною зброєю.

Минулої осені у Німеччині затримали симпатика "ІДІЛ", який прийшов з мачете у відділок поліції і почав вигукувати погрози. Навесні 2024 року поліція застрелила озброєного мачете чоловіка в університеті Мангейма.

У Лондоні навесні 2024 року чоловік з тесаком напав на випадкових людей і поліцію посеред вулиці, вбивши 14-річного підлітка і серйозно поранивши ще чотирьох людей.