У Британії заарештували підозрюваного у вбивстві ексміністерки

Британська поліція ввечері 11 липня заарештувала 28-річного громадянина Британії за підозрою у вбивстві колишньої депутатки парламенту та міністерки Енн Віддекомб.

Як пише "Європейська правда", про це повідомила газета The Guardian з посиланням на дані поліції.

28-річного чоловіка заарештували в Південному Йоркширі за підозрою у вбивстві ексміністерки, він залишається під вартою, йдеться у заяві.

"Нашим пріоритетом залишається встановлення винних та забезпечення ретельного вивчення всіх наявних доказів", – заявив помічник начальника поліції Девону та Корнуоллу Метт Лонгман, додавши, що розслідування перебуває на ранніх стадіях, але "просувається значними темпами".

За словами правоохоронців, наразі немає жодної інформації, яка б вказувала на те, що вбивство ексдепутатки було пов'язане з тероризмом або мало політичний мотив.

Раніше у суботу поліція звільнила 26-річного чоловіка, заарештованого за підозрою у вбивстві Віддекомб, та заявила, що ця особа більше не є частиною розслідування.

10 липня 78-річну Віддекомб, яка раніше обіймала посаду міністерки з питань пенітенціарної системи в уряді Консервативної партії, знайшли мертвою у її будинку в Гейторі поблизу Ньютон-Абботта в графстві Девон.

10 липня британські правоохоронці також розпочали розслідування пожертв на суму 500 тисяч фунтів стерлінгів (586 тисяч євро), зроблених на користь правопопулістської партії Reform UK матір'ю засудженого шахрая та соратника її лідера Найджела Фараджа.