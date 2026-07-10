Поліція Британії розслідує пожертви ультраправій партії Reform UK

Британські правоохоронці розслідують пожертви на суму 500 тисяч фунтів стерлінгів (586 тисяч євро), зроблені на користь правопопулістської партії Reform UK матір'ю засудженого шахрая та соратника її лідера Найджела Фараджа.

Про це повідомляє The Guardian, пише "Європейська правда".

Британська поліція заявила, що розслідує потенційні правопорушення згідно із законами, що регулюють пожертвування політичним партіям, які можуть включати приховування джерела фінансування або надання неправдивої інформації про них.

"Розслідування було розпочато в лютому 2025 року після того, як виборча комісія звернулася до столичної поліції щодо пожертвувань, зроблених політичній партії напередодні загальних виборів у Великій Британії 2024 року", – заявив речник поліції Лондона.

У справі допитали двох осіб, але жодних арештів не було здійснено, повідомили правоохоронці, не назвавши імен.

Справа стосується двох пожертвувань у розмірі 250 тисяч фунтів стерлінгів, зроблених Фіоною Коттрелл, чий син Джордж часто супроводжував заходи лідера Reform UK Найджела Фараджа. Пожертви розслідуються на предмет того, чи були вони спрямовані на приховування недозволеного донора.

Сам Коттрелл, давній політичний союзник Фараджа, потрапив до в'язниці в США у 2017 році після того, як визнав себе винним у шахрайстві з використанням електронних коштів, а зараз працює у сфері криптовалют.

Лідер ультраправої та проросійської партії Reform UK Найджел Фарадж перебуває під посиленим тиском з боку парламенту в рамках нового розслідування щодо дотримання етичних норм. Як повідомила The Sunday Times, за рік до загальних виборів 2024 року він нібито отримав підтримку від Коттрелла, але не задекларував її відповідно до парламентських правил.

Перед цим у Британії розпочали розслідування проти Фараджа через подарунок на суму 5 млн фунтів стерлінгів від мільярдера Крістофера Гарборна, отриманий за кілька місяців до його обрання до Палати громад.

На тлі звинувачень, які лідер ультраправих заперечує, він заявив про свою відставку з парламенту. Фарадж повідомив, що знову боротиметься за місце в Палаті громад на додаткових виборах.

Водночас Лейбористська партія, консерватори, Ліберальні демократи, Партія зелених та Restore Britain виключили можливість участі у додаткових виборах у Клактоні, спричинених відставкою лідера правопопулістської Reform UK Найджела Фараджа.