Поліція Британії розслідує вбивство колишньої депутатки та міністерки

У Британії поліція розпочала розслідування вбивства у зв’язку зі смертю колишньої депутатки парламенту та міністерки Енн Віддекомб.

Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".

78-річну Віддекомб, яка раніше обіймала посаду міністерки з питань пенітенціарної системи в уряді Консервативної партії, знайшли мертвою у її будинку в Гейторі поблизу Ньютон-Абботта в графстві Девон.

За даними поліції, правоохоронці отримали виклик у четвер, 9 липня, о 11:40. На місці вони виявили тіло жінки із серйозними травмами.

За словами поліції, розпочато розшук білого чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину.

Оновлено о 20:15. Пізніше цього ж дня, як пише The Guardian, поліція повідомилп про затримання 26-річного чоловіка за підозрою у вбивстві Віддекомб

Віддекомб була депутаткою Палати громад від Консервативної партії протягом майже 30 років. Після виходу з парламенту вона стала депутаткою Європейського парламенту від партії Brexit, а згодом – речницею партії Reform UK.

Наприкінці червня окружна прокуратура у польському місті Свидниця розпочала провадження щодо можливого створення загрози життю або здоров’ю президента Кароля Навроцького.

Перед тим польські правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, який, як стверджується, погрожував президенту Каролю Навроцькому в мережі.