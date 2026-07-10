Поліція Британії розслідує вбивство колишньої депутатки та міністерки
Новини — П'ятниця, 10 липня 2026, 19:38 —
У Британії поліція розпочала розслідування вбивства у зв’язку зі смертю колишньої депутатки парламенту та міністерки Енн Віддекомб.
Про це пише Bloomberg, передає "Європейська правда".
78-річну Віддекомб, яка раніше обіймала посаду міністерки з питань пенітенціарної системи в уряді Консервативної партії, знайшли мертвою у її будинку в Гейторі поблизу Ньютон-Абботта в графстві Девон.
За даними поліції, правоохоронці отримали виклик у четвер, 9 липня, о 11:40. На місці вони виявили тіло жінки із серйозними травмами.
За словами поліції, розпочато розшук білого чоловіка, якого підозрюють у скоєнні злочину.
Оновлено о 20:15. Пізніше цього ж дня, як пише The Guardian, поліція повідомилп про затримання 26-річного чоловіка за підозрою у вбивстві Віддекомб
Віддекомб була депутаткою Палати громад від Консервативної партії протягом майже 30 років. Після виходу з парламенту вона стала депутаткою Європейського парламенту від партії Brexit, а згодом – речницею партії Reform UK.
Наприкінці червня окружна прокуратура у польському місті Свидниця розпочала провадження щодо можливого створення загрози життю або здоров’ю президента Кароля Навроцького.
Перед тим польські правоохоронці затримали 36-річного громадянина України, який, як стверджується, погрожував президенту Каролю Навроцькому в мережі.