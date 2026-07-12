В ультраправій "Альтернативі для Німеччини" закликають Мерца до контактів з Путіним

Заступник голови фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у Бундестазі Маркус Фронмаєр заявив, що німецький канцлер Фрідріх Мерц має шукати контактів з правителем РФ Владіміром Путіним.

Про це політик сказав у подкасті, його цитує Die Welt, передає "Європейська правда".

Ультраправий політик очікує, що канцлер Фрідріх Мерц телефонуватиме Путіну, як це робив його попередник Олаф Шольц.

"Останнім канцлером Німеччини, який розмовляв з паном Путіним телефоном, був пан Шольц. Я очікую, що Фрідріх Мерц, як канцлер Німеччини, також прагнутиме діалогу", – сказав Фронмаєр.

У цьому подкасті він також висловив сумніви щодо того, що РФ може загрожувати європейським країнам, передусім Німеччині. За словами політика, "Росія не розвине можливостей, щоб якимось чином протистояти Берліну в найближчі місяці чи роки".

У цьому контексті він закликав Німеччину "залишатися осторонь" від російської війни проти України.

"Я хотів, щоб Німеччина залишалася осторонь цієї війни. Ми повинні спочатку подумати з точки зору Німеччини – і чи справді ми, німці, хочемо вступити в пряму конфронтацію з росіянами? Це фундаментальне питання, яке ставилося вже тоді, і я думаю, що ми мали рацію", – заявив Фронмаєр.

Заступник глави фракції "АдН" заявив, що Росія "значно змінила" свої цілі у війні. За словами Фронмаєра, спочатку Москва хотіла "захопити всю Україну аж до Києва", а зараз "російська сторона заявляє, що хоче захопити Донбас".

Нагадаємо, у червні Фронмаєр їздив до Петербурга для участі в Санкт-Петербурзькому економічному форумі. Під час візиту до РФ він зустрівся з головою правління російського "Газпрому" Алексєєм Міллером та обговорив з ним можливості відновлення поставок газу з Росії.

Нещодавно лідерка "АдН" Аліса Вайдель заявила, що Німеччина повинна припинити бойкот російських енергоресурсів задля власного економічного зростання.