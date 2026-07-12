В ультраправой "Альтернативе для Германии" призывают Мерца к контактам с Путиным

Заместитель председателя фракции ультраправой "Альтернативы для Германии" в Бундестаге Маркус Фронмайер заявил, что немецкий канцлер Фридрих Мерц должен искать контакты с правителем РФ Владимиром Путиным.

Об этом политик сказал в подкасте, его цитирует Die Welt, передает "Европейская правда".

Ультраправый политик ожидает, что канцлер Фридрих Мерц будет звонить Путину, как это делал его предшественник Олаф Шольц.

"Последним канцлером Германии, который разговаривал с господином Путиным по телефону, был господин Шольц. Я ожидаю, что Фридрих Мерц, как канцлер Германии, также будет стремиться к диалогу", – сказал Фронмайер.

В этом подкасте он также выразил сомнения в том, что РФ может представлять угрозу для европейских стран, прежде всего для Германии. По словам политика, "Россия не развернет возможности, чтобы каким-либо образом противостоять Берлину в ближайшие месяцы или годы".

В этом контексте он призвал Германию "держаться в стороне" от российской войны против Украины.

"Я хотел, чтобы Германия держалась в стороне от этой войны. Мы должны сначала подумать с точки зрения Германии – и действительно ли мы, немцы, хотим вступить в прямую конфронтацию с россиянами? Это фундаментальный вопрос, который ставился уже тогда, и я думаю, что мы были правы", – заявил Фронмайер.

Заместитель главы фракции "АдГ" заявил, что Россия "значительно изменила" свои цели в войне. По словам Фронмайера, сначала Москва хотела "захватить всю Украину вплоть до Киева", а сейчас "российская сторона заявляет, что хочет захватить Донбасс".

Напомним, в июне Фронмайер ездил в Петербург для участия в Санкт-Петербургском экономическом форуме. Во время визита в РФ он встретился с председателем правления российского "Газпрома" Алексеем Миллером и обсудил с ним возможности возобновления поставок газа из России.

Недавно лидер "АдГ" Алиса Вайдель заявила, что Германия должна прекратить бойкот российских энергоресурсов ради собственного экономического роста.