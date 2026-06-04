Представник німецьких ультраправих у Петербурзі зустрічався з очільником "Газпрому"

Заступник голови фракції ультраправої "Альтернативи для Німеччини" у Бундестазі Маркус Фронмаєр під час візиту до Санкт-Петербурга зустрівся з головою правління російського "Газпрому" Алексєєм Міллером та обговорив з ним можливості відновлення поставок газу з РФ.

Про це Фронмаєр написав на платформі X, передає "Європейська правда".

Німецький законодавець бере участь у Санкт-Петербурзькому економічному форумі попри застереження уряду та членів Бундестагу, які вказували на небезпеку цієї поїздки для національних інтересів.

Під час візиту до Петербурга Фронмаєр зустрівся з головою правління "Газпрому" у його штаб-квартирі. За словами ультраправого політика, серед тем обговорення були можливості відновлення роботи газопроводів "Північний потік" та поставок російського газу до Німеччини.

"Німеччина перебуває у важкій економічній спіралі спаду, і одним із головних чинників цього є високі витрати на енергоносії, які тиснуть на всю нашу економіку, змушують підприємства виїжджати з країни та щодня обтяжують громадян. Росія була найважливішим постачальником газу та нафти. Тому слід знову розглянути всі варіанти, включаючи відновлення роботи "Північного потоку" та відновлення торговельних відносин із Росією", – написав Фронмаєр за результатами зустрічі.

Нитки газопроводу "Північний потік", побудовані для транспортування російського газу до Німеччини, у вересні 2022 року були серйозно пошкоджені вибуховими пристроями. Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" неодноразово закликала відновити роботу трубопроводів, посилаючись на енергетичні інтереси Берліна.

Окремо на полях форуму в Петербурзі Фронмаєр зустрівся з посланцем Владіміра Путіна Кирилом Дмитрієвим, який брав участь у переговорному процесі щодо війни в Україні під керівництвом США.

Німецький політик висловив вдячність Дмитрієву за "можливість з перших вуст почути думки щодо поточних зусиль з досягнення миру в Україні".

Нагадаємо, німецький уряд розкритикував участь політиків партії "Альтернатива для Німеччини" ("АдН") у Петербурзькому економічному форумі як таку, що суперечить інтересам Німеччини.

Політики з Християнсько-демократичного союзу (ХДС), Соціал-демократичної партії Німеччини (СДПН) та "Зелених" раніше засудили представників ультраправої "Альтернативи для Німеччини" за поїздку на Санкт-Петербурзький економічний форум.