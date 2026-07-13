ЄС сподівається на зрушення у проблемі окупації Кіпру з призначенням нового спецпредставника
Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала призначення спецпредставника ЄС з питань Кіпру та висловила сподівання на новий прогрес у цьому питанні.
Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.
Фон дер Ляєн повідомила, що мала телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем стосовно проблеми окупації Північного Кіпру.
Good call with @antonioguterres.
We can sense a renewed momentum to solve the Cyprus issue within the @UN framework and in line with the principles, values and legislation of the EU.
The opportunity should be seized. We look forward to progress over the months to come.
The…– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2026
"Ми відчуваємо поновлений імпульс для того, щоб вирішити проблему Кіпру у рамках інструментів ООН та згідно з принципами, цілями й законодавством ЄС. Цією нагодою потрібно скористатися. Сподіваємося на прогрес у найближчі місяці", – заявила вона.
"Завтра ми призначимо нашого спецпредставника з питань Кіпру в очікуванні посилення нашого залучення", – додала Урсула фон дер Ляєн.
Заяви президентки Єврокомісії пролунали перед розширеною зустріччю щодо питання Кіпру у Нью-Йорку під егідою ООН.
Як нагадує Cyprus Mail, посада спецпредставника ЄС щодо Кіпру залишилась незайнятою з 23 травня, коли Йоганнес Ган, який обіймав її з травня 2025 року, подав у відставку у зв’язку з призначенням у керівництво Національного банку Австрії.
Наразі незрозуміло, як технічно відбудеться призначення наступника Гана у понеділок, оскільки відповідної зустрічі колегії представників у графіку немає.
На півночі Кіпру утворилась Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина. Наразі існує дев'ять контрольно-пропускних пунктів уздовж "зеленої лінії", яка розділяє обидві сторони і яку патрулює ООН.
У Туреччині наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.
Детальніше про історію проблеми та давніші спроби її врегулювання читайте в архівній статті Двоє на острові: чому спроба об'єднання Кіпру знову провалилася.