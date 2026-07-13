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ЄС сподівається на зрушення у проблемі окупації Кіпру з призначенням нового спецпредставника

Новини — Понеділок, 13 липня 2026, 09:22 — Марія Ємець

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала призначення спецпредставника ЄС з питань Кіпру та висловила сподівання на новий прогрес у цьому питанні. 

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Фон дер Ляєн повідомила, що мала телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем стосовно проблеми окупації Північного Кіпру. 

"Ми відчуваємо поновлений імпульс для того, щоб вирішити проблему Кіпру у рамках інструментів ООН та згідно з принципами, цілями й законодавством ЄС. Цією нагодою потрібно скористатися. Сподіваємося на прогрес у найближчі місяці", – заявила вона.

"Завтра ми призначимо нашого спецпредставника з питань Кіпру в очікуванні посилення нашого залучення", – додала Урсула фон дер Ляєн. 

Заяви президентки Єврокомісії пролунали перед розширеною зустріччю щодо питання Кіпру у Нью-Йорку під егідою ООН. 

Як нагадує Cyprus Mail, посада спецпредставника ЄС щодо Кіпру залишилась незайнятою з 23 травня, коли Йоганнес Ган, який обіймав її з травня 2025 року, подав у відставку у зв’язку з призначенням у керівництво Національного банку Австрії. 

Наразі незрозуміло, як технічно відбудеться призначення наступника Гана у понеділок, оскільки відповідної зустрічі колегії представників у графіку немає. 

На півночі Кіпру утворилась Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина. Наразі існує дев'ять контрольно-пропускних пунктів уздовж "зеленої лінії", яка розділяє обидві сторони і яку патрулює ООН.

У Туреччині наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.

Детальніше про історію проблеми та давніші спроби її врегулювання читайте в архівній статті Двоє на острові: чому спроба об'єднання Кіпру знову провалилася.

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