ЄС сподівається на зрушення у проблемі окупації Кіпру з призначенням нового спецпредставника

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн анонсувала призначення спецпредставника ЄС з питань Кіпру та висловила сподівання на новий прогрес у цьому питанні.

Як повідомляє "Європейська правда", заяву вона опублікувала у своєму X.

Фон дер Ляєн повідомила, що мала телефонну розмову з генсеком ООН Антоніу Гутеррішем стосовно проблеми окупації Північного Кіпру.

Good call with @antonioguterres.



We can sense a renewed momentum to solve the Cyprus issue within the @UN framework and in line with the principles, values and legislation of the EU.



The opportunity should be seized. We look forward to progress over the months to come.



The… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2026

"Ми відчуваємо поновлений імпульс для того, щоб вирішити проблему Кіпру у рамках інструментів ООН та згідно з принципами, цілями й законодавством ЄС. Цією нагодою потрібно скористатися. Сподіваємося на прогрес у найближчі місяці", – заявила вона.

"Завтра ми призначимо нашого спецпредставника з питань Кіпру в очікуванні посилення нашого залучення", – додала Урсула фон дер Ляєн.

Заяви президентки Єврокомісії пролунали перед розширеною зустріччю щодо питання Кіпру у Нью-Йорку під егідою ООН.

Як нагадує Cyprus Mail, посада спецпредставника ЄС щодо Кіпру залишилась незайнятою з 23 травня, коли Йоганнес Ган, який обіймав її з травня 2025 року, подав у відставку у зв’язку з призначенням у керівництво Національного банку Австрії.

Наразі незрозуміло, як технічно відбудеться призначення наступника Гана у понеділок, оскільки відповідної зустрічі колегії представників у графіку немає.

На півночі Кіпру утворилась Турецька Республіка Північного Кіпру, яку визнає тільки Туреччина. Наразі існує дев'ять контрольно-пропускних пунктів уздовж "зеленої лінії", яка розділяє обидві сторони і яку патрулює ООН.

У Туреччині наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.

Детальніше про історію проблеми та давніші спроби її врегулювання читайте в архівній статті Двоє на острові: чому спроба об'єднання Кіпру знову провалилася.