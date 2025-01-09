Туреччина наполягає на створенні двох держав на Кіпрі

У Туреччині наполягають на тому, що мирне врегулювання ситуації на Кіпрі можливе лише шляхом створення двох держав.

Про це заявив глава МЗС Туреччини Хакан Фідан, якого цитує AP, повідомляє "Європейська правда".

За словами турецького міністра, Кіпр "повинен продовжувати йти шляхом рішення про дві держави".

Він також вважає, що витрачати зусилля на інші домовленості щодо припинення півстолітнього розколу Кіпру було б "марною тратою часу".

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Заяви очільника турецького МЗС пролунали на тлі планів ООН організувати зустріч на початку весни в надії відновити офіційні переговори для вирішення питання Кіпру.

Остання велика спроба укласти мирну угоду провалилася 2017 року. Відтоді Туреччина продовжує виступати за створення двох держав.

Кіпр був розділений в результаті турецького вторгнення в 1974 році після короткого перевороту, інспірованого Грецією. Мирні переговори були призупинені з 2017 року.

Турецько-кіпрська сторона керує сепаратистською державою на півночі Кіпру, яку визнає лише Анкара. Вона заявляє, що відновлення переговорів залежить від визнання її рівного суверенітету з грецьким урядом Кіпру.

У вересні Кіпр і США підписали рамкову угоду про оборонну співпрацю, яка визначає шляхи посилення реагування обох країн на регіональні гуманітарні кризи і проблеми безпеки, в тому числі пов'язані зі зміною клімату.

Туреччина засудила цю угоду.

Також нещодавно президент Кіпру Нікос Хрістодулідіс підтвердив активний інтерес Нікосії до членства в НАТО.

На це МЗС Туреччини заявило, що "діяльність з озброєння" міжнародно визнаної Республіки Кіпр є "неправильною", і що вона може "розпочати гонку озброєнь на острові".