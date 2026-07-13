ЕС надеется на прогресс в решении проблемы оккупации Кипра с назначением нового спецпредставителя

Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о назначении спецпредставителя ЕС по Кипру и выразила надежду на новый прогресс в этом вопросе.

Как сообщает "Европейская правда", она опубликовала это заявление в своем X.

Фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по поводу проблемы оккупации Северного Кипра.

Good call with @antonioguterres.



We can sense a renewed momentum to solve the Cyprus issue within the @UN framework and in line with the principles, values and legislation of the EU.



The opportunity should be seized. We look forward to progress over the months to come.



The… – Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2026

"Мы чувствуем новый импульс для решения проблемы Кипра в рамках инструментов ООН и в соответствии с принципами, целями и законодательством ЕС. Этим шансом нужно воспользоваться. Надеемся на прогресс в ближайшие месяцы", – заявила она.

"Завтра мы назначим нашего специального представителя по вопросам Кипра в ожидании активизации нашего участия", – добавила Урсула фон дер Ляйен.

Заявления президента Еврокомиссии прозвучали перед расширенной встречей по вопросу Кипра в Нью-Йорке под эгидой ООН.

Как напоминает Cyprus Mail, должность спецпредставителя ЕС по Кипру оставалась вакантной с 23 мая, когда Йоханнес Хан, занимавший её с мая 2025 года, подал в отставку в связи с назначением на руководящую должность в Национальном банке Австрии.

Пока неясно, как технически состоится назначение преемника Хана в понедельник, поскольку соответствующей встречи коллегии представителей в графике нет.

На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция. В настоящее время существует девять контрольно-пропускных пунктов вдоль "зеленой линии", которая разделяет обе стороны и патрулируется ООН.

В Турции настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.

Подробнее об истории проблемы и предыдущих попытках её урегулирования читайте в архивной статье Двое на острове: почему попытка объединения Кипра снова провалилась.