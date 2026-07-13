ЕС надеется на прогресс в решении проблемы оккупации Кипра с назначением нового спецпредставителя
Президентка Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о назначении спецпредставителя ЕС по Кипру и выразила надежду на новый прогресс в этом вопросе.
Как сообщает "Европейская правда", она опубликовала это заявление в своем X.
Фон дер Ляйен сообщила, что провела телефонный разговор с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем по поводу проблемы оккупации Северного Кипра.
Good call with @antonioguterres.
We can sense a renewed momentum to solve the Cyprus issue within the @UN framework and in line with the principles, values and legislation of the EU.
The opportunity should be seized. We look forward to progress over the months to come.
The…– Ursula von der Leyen (@vonderleyen) July 12, 2026
"Мы чувствуем новый импульс для решения проблемы Кипра в рамках инструментов ООН и в соответствии с принципами, целями и законодательством ЕС. Этим шансом нужно воспользоваться. Надеемся на прогресс в ближайшие месяцы", – заявила она.
"Завтра мы назначим нашего специального представителя по вопросам Кипра в ожидании активизации нашего участия", – добавила Урсула фон дер Ляйен.
Заявления президента Еврокомиссии прозвучали перед расширенной встречей по вопросу Кипра в Нью-Йорке под эгидой ООН.
Как напоминает Cyprus Mail, должность спецпредставителя ЕС по Кипру оставалась вакантной с 23 мая, когда Йоханнес Хан, занимавший её с мая 2025 года, подал в отставку в связи с назначением на руководящую должность в Национальном банке Австрии.
Пока неясно, как технически состоится назначение преемника Хана в понедельник, поскольку соответствующей встречи коллегии представителей в графике нет.
На севере Кипра образовалась Турецкая Республика Северного Кипра, которую признает только Турция. В настоящее время существует девять контрольно-пропускных пунктов вдоль "зеленой линии", которая разделяет обе стороны и патрулируется ООН.
В Турции настаивают на том, что мирное урегулирование ситуации на Кипре возможно только путем создания двух государств.
Подробнее об истории проблемы и предыдущих попытках её урегулирования читайте в архивной статье Двое на острове: почему попытка объединения Кипра снова провалилась.