Сибіга відреагував на інцидент у Польщі з образами українців в автобусі

Міністр закордонних справ України засудив інцидент з образою на адресу українців у рейсовому автобусі одного з польських міст та повідомив, що кривдника вже затримали.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він повідомив у своєму Facebook.

Сибіга поширив відеозапис інциденту, знятий українською підліткою. Польський чоловік, який лишається переважно за кадром, причепився до неї з претензіями на грунті національності та кілька разів сказав їй та дорослій жінці, яка згодом втрутилася, "валити в Україну".

"Герой у польському автобусі словесно "воював" з дітьми та жінками. Багато розуму та сміливості для цього не треба", – прокоментував Андрій Сибіга.

Він зазначив, що після розголосу українська сторона звернулася до польських правоохоронців із запитом відреагувати на неадекватну поведінку чоловіка та приниження гідності українців за національною ознакою.

"Нині ця особа уже затримана. Дякуємо польським правоохоронцям за швидку та правильну реакцію. Така агресія та ненависть не мають толеруватися у європейському демократичному суспільстві та державі. Вкотре закликаємо окремих польських політиків припинити нагнітання ненависті до України та українців, які негативно впливають на антиукраїнські настрої у польському суспільстві", – заявив Сибіга.

Одне з останніх опитувань у Польщі показало, що у понад третини поляків ставлення до українців змінилося на гірше.

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