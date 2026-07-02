У понад третини поляків ставлення до українців змінилося на гірше

33,6 % поляків заявляють, що їхнє ставлення до українців погіршилося після останньої кризи у польсько-українських відносинах.

Про це свідчать результати опитування IBRiS, проведеного для газети Rzeczpospolita, передає "Європейська правда".

У найновішому дослідженні IBRiS поляків запитали, чи змінилося їхнє ставлення до українців у зв’язку з суперечкою щодо історичної ролі УПА та позбавлення президента Володимира Зеленського ордена Білого Орла.

Трохи більше третини учасників опитування (33,6 %) відповіли, що їхнє ставлення змінилося на гірше, а 1,8 % визнали, що їхнє ставлення до українців змінилося на краще. Більшість поляків (60,7 %) вважають, що останні події не впливають на їхню оцінку. 3,9 % не мають думки з цього приводу.

Згідно з тим самим дослідженням, про погіршення ставлення до українців найчастіше заявляють особи, які на виборах підтримують опозиційні партії (45%), а також ті, хто заявляє про неучасть у виборчому процесі (36%). Ці респонденти визначають свої погляди як праві (47%), на останніх парламентських виборах голосували за "Право і справедливість" (56%), а на президентських – за Шимона Головню (74%).

Серед тих, хто заявляє, що останні події не вплинули на їхнє ставлення до українців, найчастіше виборці партій, що входять до складу урядової коаліції (80%), які заявляють про свої ліві погляди (80%), на парламентських виборах восени 2023 року голосували за "Нову лівицю" (87%), а на президентських виборах віддали голос за Адріана Зандберга (100 %) або Рафала Тшасковського (84 %).

Опитування методом стандартизованих телефонних опитувань за допомогою комп’ютера (CATI) було проведено 25–26 червня 2026 року серед групи респондентів у складі 1071 особи.

Нагадаємо, 59,7% поляків висловилися проти вступу України до Європейського Союзу, найбільше противників цього серед виборців опозиційних партій.

Також понад третина опитаних поляків вважає, що позбавлення Володимира Зеленського ордена Білого орла зміцнить позиції Польщі на міжнародній арені.