Сибига отреагировал на инцидент в Польше с оскорблениями украинцев в автобусе

Министр иностранных дел Украины осудил инцидент с оскорблениями в адрес украинцев в рейсовом автобусе одного из польских городов и сообщил, что обидчика уже задержали.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сообщил в своём Facebook.

Сибига распространил видеозапись инцидента, снятую украинской девочкой-подростком. Польский мужчина, который в основном остается за кадром, пристал к ней с претензиями на почве национальности и несколько раз сказал ей и взрослой женщине, которая вмешалась, "убираться в Украину".

"Герой в польском автобусе словесно "воевал" с детьми и женщинами. Много ума и смелости для этого не нужно", – прокомментировал Андрей Сибига.

Он отметил, что после того, как об этом стало известно, украинская сторона обратилась к польским правоохранителям с просьбой отреагировать на неадекватное поведение мужчины и унижение достоинства украинцев по национальному признаку.

"Сейчас этот человек уже задержан. Благодарим польских правоохранителей за быструю и правильную реакцию. Такая агрессия и ненависть не должны допускаться в европейском демократическом обществе и государстве. В очередной раз призываем отдельных польских политиков прекратить нагнетание ненависти к Украине и украинцам, что негативно влияет на антиукраинские настроения в польском обществе", – заявил Сибига.

Один из последних опросов в Польше показал, что у более чем трети поляков отношение к украинцам изменилось в худшую сторону.

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