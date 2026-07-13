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Трамп оголосив про блокаду портів Ірану та збір за прохід Ормузькою протокою

Новини — Понеділок, 13 липня 2026, 17:38 — Уляна Кричковська-Богданова

Американський президент Дональд Трамп заявив про відновлення блокади морських портів Ірану, а також про бажання стягувати мито за прохід вантажних суден Ормузькою протокою.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

У понеділок, 13 липня, Трамп заявив, що Ормузька протока "відкрита" й "залишиться відкритою" незалежно від того, чи буде Іран брати в цьому участь, чи ні. 

Він наголосив, що США відновлять блокаду морських портів Ірану та зазначив, що всі інші країни відтепер будуть мати "справедливий і відкритий доступ" до Ормузької протоки. 

"Відтепер США будуть відомі як "охоронці Ормузької протоки", але в цій ролі, з міркувань справедливості, їм буде відшкодовуватися 20% від вартості всіх перевезених вантажів на покриття будь-яких витрат, необхідних для убезпечення цього надзвичайно нестабільного регіону світу", – зазначив американський президент. 

Трамп додав, що процес та організаційні заходи розпочнуться негайно.

Варто зазначити, що 12 липня Корпус вартових Ісламської революції заявив про закриття цього судноплавного шляху. У відповідь Трамп запевнив, що протока залишається відкритою та розповів про удари США по Ірану. 

А за кілька днів до цього Трамп стверджував, що Іран звернувся до США із проханням продовжити переговори.

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