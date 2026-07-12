Трамп відкинув заяви Ірану про закриття Ормузької протоки

Президент США Дональд Трамп підтвердив, що прохід Ормузькою протокою залишається відкритим для комерційних суден всупереч заявам іранських військових про його закриття.

Про це він сказав у телефонному інтерв’ю NBC News, передає "Європейська правда".

Американського президента попросили прокоментувати ситуацію в Ормузькій протоці після того, як Корпус вартових Ісламської революції в неділю, 12 липня, заявив про закриття цього судноплавного шляху. У відповідь Трамп запевнив, що протока залишається відкритою та розповів про удари США по Ірану.

"Вона відкрита. Ми розбомбили їх минулої ночі. Вони дуже, дуже злі та хворі люди", – сказав президент США.

Трамп також висловив обурення тим, що Ірану порушив умови меморандуму про взаєморозуміння зі США, атакувавши комерційні судна в протоці.

"Ми мали з ними зустрічі… вони вчора домовилися про угоду, ідеальну для нас угоду. Ніякої ядерної зброї, ні цього, ні того, нічого. Вони відмовилися від усього, а потім вийшли з кімнати, а потім протягом години запустили дрон у корабель", – поскаржився глава Білого дому.

У неділю, 12 липня, Центральне командування США (CENTCOM) заявило, що американські збройні сили готові забезпечити свободу судноплавства через Ормузьку протоку, попри погрози та напади з боку Ірану.

Раніше у CENTCOM заявили, що Збройні сили США розпочали третю за тиждень серію ударів по території Ірану у відповідь на атаку іранських військових на комерційне судно в Ормузькій протоці.

Сполучені Штати 7-8 липня завдали ударів по десятках цілей в Ірані у відповідь на серію іранських нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

10 липня американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран звернувся до США із проханням продовжити переговори.