Трамп стверджує, що Іран попросив США продовжити переговори

Американський президент Дональд Трамп заявив, що Іран звернувся до США із проханням продовжити переговори.

Про це він написав у соцмережі Truth Social, передає "Європейська правда".

Угода про припинення вогню між США та Іраном, підписана минулого місяця, останніми днями опинилася під серйозним тиском через обмін ударами між американськими та іранськими військами.

У п’ятницю, 10 липня, Трамп заявив, що Іран попросив США "продовжити "переговори".

"Ми погодилися на це, але Сполучені Штати чітко дали їм зрозуміти, що перемир’я закінчилося", – зазначив американський президент.

Ці заяви прозвучали після того, як раніше Трамп заявив, що рамкова домовленість з Іраном про припинення бойових дій, підписана минулого місяця, фактично втратила чинність.

Як відомо, Сполучені Штати у вівторок та у середу завдали ударів по десятках цілей в Ірані у відповідь на серію іранських нападів на комерційні судна поблизу Ормузької протоки. Тегеран відповів атаками на американські об’єкти на Близькому Сході.

Також у вівторок Міністерство фінансів США відкликало свою ліцензію, яка дозволяла Тегерану продавати нафту по всьому світу в рамках меморандуму про взаєморозуміння.