Віцепрем’єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції Тарас Качка вважає занадто критичною оцінку виконання плану пріоритетних реформ у сфері верховенства права з боку експертної спільноти.

Про це він заявив у коментарі журналістам у понеділок, напередодні міжурядової конференції Україна-ЄС, повідомляє кореспондент "Європейської правди".

Качка на прохання журналістів прокоментував пункт резолюції Європарламенту про те, що 10-пунктовий план пріоритетних реформ, відомий як "план Качки-Кос", виконаний на 15%. На його переконання, Європарламент взяв цей показник зі звіту незалежних аналітичних центрів "Членство check", що проводять оцінку виконання цього плану незалежно від уряду.

На думку віцепрем’єра, ця оцінка є занадто критичною.

"У нас громадянське суспільство максимально традиційно критично налаштоване по дотриманню вимог з верховенства права. Позиція по 15% виконання декларації Качки-Кос, на мою думку, не відзеркалює природу заходів, які є в нашій декларації з комісаркою Кос", – заявив він.

Віцепрем’єр, зокрема, висловив впевненість у тому, що треба робити наголос на діях поза межами парламенту.

"Те, що в парламенті треба схвалювати (у рамках виконання 10-пунктового планту – ЄП), це лише невеличка частина. Левова частка роботи відбувається поза парламенту – це і робота в уряді, і з доброчесністю суддів, з дисциплінарним притягненням суддів тощо", – заявив він.

Раніше експерти оцінили, як Україна виконує план з ключовими реформами від ЄС.

Європарламент у нещодавньому рішенні визнав, що "план Качки-Кос" виконаний на 15%, і закликав Київ пришвидшитися.