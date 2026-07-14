Кос розповіла про "супервівторок" у Брюсселі, де відкривають кластер 6 для України і Молдови

Єврокомісарка з розширення Марта Кос назвала 14 липня у Брюсселі "супервівторком" у зв’язку з одразу чотирма міжурядовими конференціями з країнами-кандидатами – у тому числі Україною і Молдовою, які очікують відкриття переговорного кластера 6.

Як повідомляє "Європейська правда", про це вона сказала у коментарях для ЗМІ перед початком подій.

Кос заявила, що 14 липня можна вважати "супервівторком для розширення", і це перший випадок за понад два десятиліття, коли в один день відбуваються одразу чотири міжурядові конференції з країнами-кандидатами – Україною, Молдовою, Чорногорією та Албанією.

"Це наші "передовики". Для Молдови й України ми відкриємо кластер 6 – щодо зовнішніх відносин обох країн. Це також про співпрацю в обороні та протидії гібридним загрозам. Обидві країни робитимуть свій внесок у європейську архітектуру безпеки", – зазначила єврокомісарка.

Вона зазначила також, що Чорногорія закриє одразу низку переговорних розділів з 18-го по 33-й.

Нагадаємо, 10 липня посли ЄС погодили відкриття шостого кластера переговорів про вступ України "Зовнішні відносини". Він має стати другим відкритим переговорним кластером для України і Молдови після ключового "Основи".

Очільник МЗС Литви заявив, що відкриття решти кластерів відкладається на осінь.

Детальніше на цю тему – у статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер