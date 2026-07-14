Кос рассказала о "супервторнике" в Брюсселе, где открывают кластер 6 для Украины и Молдовы

Еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос назвала 14 июля в Брюсселе "супервторником" в связи со сразу четырьмя межправительственными конференциями со странами-кандидатами – в том числе Украиной и Молдовой, которые ожидают открытия переговорного кластера 6.

Как сообщает "Европейская правда", об этом она заявила в комментариях для СМИ перед началом мероприятий.

Кос заявила, что 14 июля можно считать "супервторником для расширения", и это первый случай за более чем два десятилетия, когда в один день проходят сразу четыре межправительственные конференции со странами-кандидатами – Украиной, Молдовой, Черногорией и Албанией.

"Это наши "передовики". Для Молдовы и Украины мы откроем кластер 6 – по внешним отношениям обеих стран. Речь также идет о сотрудничестве в сфере обороны и противодействии гибридным угрозам. Обе страны будут вносить свой вклад в европейскую архитектуру безопасности", – отметила еврокомиссар.

Она также отметила, что Черногория закроет сразу ряд переговорных разделов с 18-го по 33-й.

Напомним, 10 июля послы ЕС согласовали открытие шестого переговорного кластера о вступлении Украины "Внешние отношения". Он должен стать вторым открытым переговорным кластером для Украины и Молдовы после ключевого кластера "Основы".

Глава МИД Литвы заявил, что открытие остальных кластеров откладывается на осень.

Подробнее об этом – в статье Чего хочет Венгрия. Всё о переговорах с ЕС, венгерском вето и открытом шестом кластере.