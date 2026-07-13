Будріс: завтра відкриємо 6-й кластер для України, а всі інші відкладемо до осені

Після відкриття 6-го кластера для України у перемовинах про вступ до ЄС у вівторок, 14 липня, питання щодо наступних кластерів буде перенесене на осінь.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявив міністр закордонних справ Литви Кястутіс Будріс на полях засідання Ради ЄС у закордонних справах у понеділок, 13 липня.

Після відкриття 1 та 6 кластерів для України, інші будуть відкладені на осінь, повідомив глава МЗС Литви.

"У липні вже не було об’єктивних перешкод для відкриття всіх кластерів. Але ми завтра відкриємо лише ще один, шостий кластер, а всі інші відкладемо до осені", – заявив Будріс.

Він висловив переконання, що "ця затримка знову і знову, на наш погляд, є дуже контрпродуктивною, оскільки вона відтерміновує, а також уповільнює переговори".

Як повідомляла "Європейська правда", 6-й перемовний кластер "Зовнішні відносини" буде відкритий для України в Брюсселі у вівторок, 14 липня.

Цьому передувало блокування Угорщиною в односторонньому порядку схвалення результатів скринінгу кластерів 2-6 для України та Молдови у рамках робочої групи Ради ЄС з питань розширення.

Після того, як Україна пообіцяла виконати умови Будапешта щодо угорської меншини, Угорщина погодилася на відкриття кластера 6 для України та Молдови.