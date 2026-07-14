Уряд Угорщини планував зняти блок з відкриття ще двох кластерів для України – джерела

У Будапешті розглядали варіант погодитись на відкриття ще двох переговорних кластерів для України, але поки не зробили цього.

Про це йдеться у статті редактора "ЄвроПравди" Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.

Джерела "Європейської правди" деякий час тому повідомляли, що у прем’єра Угорщини Петера Мадяра схиляються погодитися на відкриття для України ще двох переговорних кластерів – 2-го і 3-го, але цього поки не сталося.

Співрозмовники схиляються до того, що зрештою Мадяр буде готовий поступитися – після його зустрічі із Володимиром Зеленським, після розблокування європейських коштів для Угорщини та, імовірно, після кроків з боку Києва у питанні прав угорської меншини.

На полях саміту НАТО в Анкарі Петер Мадяр домовився із Зеленським про особисту повноцінну зустріч, а серйозні зрушення у двосторонніх відносинах прийнято "притримувати" до зустрічі лідерів – щоб ті могли показати успіх після переговорів.

За даними "ЄП", наразі дата зустрічі Зеленського і Мадяра не визначена. Раніше за наступний тиждень її технічно нереально провести.

Саме з цим пов’язаний ризик, що наступні кроки у відкритті кластерів "сповзуть" на період після літніх відпусток у Брюсселі, попри оптимізм віцепрем’єра Тараса Качки, що позитивні новини можливі вже у липні.

Також для Мадяра важливо уникнути звинувачень опозиції у тому, що він "продає" угорський національний інтерес та поступається Україні під тиском Брюсселя. Тому він зацікавлений тягнути українське питання, доки не зніме проблему європейського фінансування.

Детальніше читайте у повному тексті статті Чого хоче Угорщина. Все про переговори з ЄС, угорське вето та відкритий шостий кластер.